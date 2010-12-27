Эксперт скептически оценил возможности новых крылатых ракет США

Военный эксперт Виктор Литовкин прокомментировал заявление США о разработке новой крылатой ракеты дальнего радиуса действия.

России не стоит бояться новой крылатой ракеты для бомбардировщиков дальнего радиуса действия, которую разрабатывают американские военные корпорации. Об этом в общении с ФБА "Экономика сегодня" заявил полковник в отставке Виктор Литовкин. По его словам, наше Минобороны следит за подобными вещами и развивает свой "противоракетный щит". Более того, по словам эксперта, силы американских ВВС на данный момент серьезно устарели. Им не помешает модернизация, однако даже новая крылатая ракета может получиться недостаточно эффективной.

"У американцев ядерное оружие довольно старое, и оно давно не модернизировалось. Мы начали заниматься этим вопросом немного раньше. Прежде чем обсуждать возможности американских ВВС после появления новой ракеты, надо еще посмотреть, что за ракета у них получится", - комментирует ФБА "Экономика сегодня" военный эксперт.