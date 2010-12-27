Эксперт считает, что обвиняя "Роснефть", США хочет присвоить себе венесуэльскую нефть

Интересы США в отношении Венесуэлы обусловлены ресурсами страны, которые американцы хотят направить в свою экономику.

Обвинения США в отношении России, которая по мнению американцев поддерживает "диктаторский" режим в Венесуэле, является очередным приемом манипуляции со стороны западной державы. Такое мнение ФБА "Экономика сегодня" озвучил эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

По его мнению, интересы США в отношении Венесуэлы обусловлены ресурсами страны, которые американцы хотят направить в свою экономику. Помимо этого им необходимо ослабить позиции России и Китая, как развивающихся государств.

Действия США связаны исключительно с меркантильными интересами – в первую очередь, Вашингтон стремится получить в свое распоряжение богатейшие запасы венесуэльской нефти. Все заявления США, что они заботятся о населении Венесуэлы, устраивая в этой стране переворот – циничная ложь, Вашингтон мнение местных жителей и их благополучие не учитывает вовсе. Это прием информационной войны, граничащий с примитивной пропагандой.

– говорит эксперит

В пример он приводит фейковую "новость" об отправке в Каракас мифической ЧВК "Вагнера", которую связывали бизнесменом Евгением Пригожиным, а также сообщения о вывозе из Венесуэлы золота самолетами российской авиакомпании.

Все разговоры про заботу о населении Венесуэлы, стремление вернуть им богатства и нефть – не более, чем пропагандистская ложь. Россия и КНР вполне оправданно стремятся поддержать законного президента Мадуро, защищая свои инвестиции в латиноамериканское государство. Ведь всем ясно: если Штаты получат Венесуэлу под свой контроль, ее жителям ничего не перепадет. Начнется масштабный грабеж ресурсов страны в пользу корпораций США"

– подытожил Константин Блохин.

Наомнмим, что ранее глава Госдепартамента США Майкл Помпео заявил, что российская компания "Роснефть" в обход санкциям продолжает закупать сырую нефть Венесуэлы, таким образом, поддерживая действующий "кровавый режим" и создавая в стране кризис.



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