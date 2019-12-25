Эксперт: рубль может вернуться к докризисным показателям уже в июне

Этому поспособствует возврат цен на нефть на прежний уровень, а также оживление мировой экономики.

Рубль может вернуться к докризисным показателям уже в июне. Так считает аналитик группы компаний "ФИНАМ" Сергей Дроздов. Его слова приводит "Российская газета".

По его мнению, росту российской валюты поспособствует возврат цен на нефть на прежний уровень, а также оживление мировой экономики, которая начнёт выходить из пандемии коронавируса.

Также, считает Дроздов, факторами укрепления рубля станут банкротство сланцевых нефтяных компаний в США, а также увеличение цен на саудовское сырьё.

Ранее мировые цены на нефть стали расти.