Эксперт: рубль может вернуться к докризисным показателям уже в июне

Рубль может вернуться к докризисным показателям уже в июне. Так считает аналитик группы компаний "ФИНАМ" Сергей Дроздов. Его слова приводит "Российская газета".
По его мнению, росту российской валюты поспособствует возврат цен на нефть на прежний уровень, а также оживление мировой экономики, которая начнёт выходить из пандемии коронавируса.
Также, считает Дроздов, факторами укрепления рубля станут банкротство сланцевых нефтяных компаний в США, а также увеличение цен на саудовское сырьё.
Ранее мировые цены на нефть стали расти.
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