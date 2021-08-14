Эксперт рассказала, кому не рекомендуется пить квас

Специалист напомнила, что в квасе содержится спирт.

Беременным и кормящим женщинам, а также маленьким детям не рекомендуют пить квас. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщила главный специалист отдела контроля качества центра контроля качества товаров, работ и услуг Анастасия Осипова.

Квас считается безалкогольным напитком, однако содержание спирта в нем варьируется от 0,7% до 1,2%. По словам специалиста, он изготавливается в результате незавершенного спиртового и молочнокислого брожения. При ином способе приготовления это не квас, а квасный напиток, зачастую с большим содержанием сахара.

В квасе содержится спектр витаминов и микроэлементов, но указанным категориям его лучше не пить. Говоря о детях, воздержаться от напитка лучше до 9 лет.

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