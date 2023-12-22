Эксперт рассказала, каких сотрудников выбирают современные работодатели

Сотрудники должны быть коммуникабельным и дружелюбным. От кандидатов требуется умение быстро разрешать конфликты.

Карьерный консультант Светлана Скакун рассказала петербуржцам, каких сотрудников выбирают современные компании. О тенденциях на рынке труда сообщили в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Эксперт уверяет, что образование до сих пор учитывают многие работодатели, поскольку диплом сотрудника указывает на его социальные навыки.

Однако инновации теперь опережают образование. В наше время компании нуждаются в специалистах, которые обладают гибкими навыками. Сотрудники должны быть коммуникабельным и дружелюбным. От кандидатов требуется умение быстро разрешать конфликты. Люди без опыта работы часто становятся для нового начальника более удобными, добавила эксперт.

Если сотрудник решает уйти в другую сферу деятельности, то важно не забывать и про опыт работы. Навыки с прежнего места работы могут пригодиться в новой сфере. Нужно уметь подчеркнуть то, что интересно потенциальному работодателю.

Ранее мы писали, что в Петербурге спрос на новых работников вырос за январь на 31 процент.

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