Эксперт пояснил, почему у здания администрации президента Украины проходит митинг против цен на газ

Жители Украины не согласны с таким положением дел, ведь с 2014 года цены на газ и так выросли в несколько раз.

На Украине у здания администрации президента собрались недовольные, которые хотят принудить правительство отказаться от повышения цен на газ. Инициаторами стала партия Юлии Тимошенко "Батьковщина". Сотрудники перекрывают проход к администрации, митингующие в ответ на это стали кричать лозунги, призывающие к смене власти. Однако, повышение цен на газ стало одним из условий (причем, ключевым) МВФ для продолжения сотрудничества с Киевом. Об этом сообщает "ПолитЭксперт".

Только жители Украины не согласны с таким положением дел, ведь с 2014 года цены и так выросли в несколько раз. Многим приходиться экономить на топливе, так как оно стало не по карману. За комментарием по данной ситуации издание "ПолитЭксперт" обратилось к крымскому политологу Владимиру Джаралла.

Эксперт считает, что данная ситуация – это нормальная политическая жизнь по-украински.

В отношение того, что происходит повышение цен на газ по требованию МВФ, можно сказать лишь одно, что это происходит непрерывно. Уровень и рост цен на ЖКХ уже давно является запредельным. Можно покопаться в экономической статистике, чтобы увидеть рост неплатежей. Сельские районы массово воруют газ, либо вырубают лесопосадки, переходя на дрова. Владимир Джаралла, эксперт

Также, эксперт отметил, что все лето в Киеве, который является столицей, не было горячей воды. Это все итоги разрыва связей с Россией и отрицательное отношение людей к этому понятно. В тоже время, это не приведет к серьезным политическим потрясениям, народному восстанию, свержению режима или чему-то еще, подчеркнул политолог в разговоре с изданием "ПолитЭкперт".

Во-первых, для этого нужна организация. То есть те, кто будет аккумулировать это недовольство, направлять его и руководить им. Таких сил на политической карте Украины нет. Пророссийские взгляды являются почти смертным приговором, но сил, способных возглавить протест, нет и среди основных политических сил. Владимир Джаралла, эксперт

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