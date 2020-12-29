Эксперт рассказал, почему советы по самообороне из интернета вредны

Мастер спорта по дзюдо пояснил, что многие приемы невозможно сделать без подготовки.

В четверг, 14 января, эксперты в области спорта и юриспруденции высказали изданию "АиФ-Петербург" свое мнение об обороне и объяснили, где проходит грань между агрессией и как не сесть в тюрьму после попытки защитить себя.

Например, мастер спорта по дзюдо, тренер Алексей Михайлов пояснил, что в интернете публикуют множество пособий по самообороне, однако из жизненного опыта следует, что без практических навыков человек впадает в ступор, может просто не совладать с эмоциями. Некоторые советы могут быть даже опасны. По мнению Михайлова, без тренировки не только женщине, но и мужчине очень сложно свалить с ног крепкого парня. Единственный стабильный аргумент - технические средства, например, газовый баллончик.

Неумелая атака может раззадорить нападающего и поднять градус ярости. Но есть и "работающие" приемы для девушек: можно использовать острый нос туфли, ударив им противника под коленную чашечку или в голень. Это действенный прием, способный парализовать соперника на какое-то время.

Ранее мы писали, что биолог рассказал, откуда в Петербурге так много лис.

Фото: pixabay