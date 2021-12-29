В Госдуме предложили разрешить любую самооборону при защите жилища

В уголовном праве предлагается закрепить формулу "Мой дом – моя крепость".

В Государственной думе выступили с инициативой разрешить россиянам любую самооборону при защите жилища. Об этом пишет газета "Известия". Автором идеи является депутат от фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

По мнению парламентария, граждане РФ должны иметь право любыми способами защищать свою жизнь, а также родственников и близких, если к ним в жилище незаконно проникли злоумышленники. В уголовном праве предлагается закрепить формулу "Мой дом – моя крепость".

Недопустимо, чтобы человек, который оборонялся от злоумышленника, применяя оружие или иные средства, чтобы защитить свою семью, вдруг сам оказывался на скамье подсудимых. Ярослав Нилов, депутат ГД

Уточняется, что законопроект уже отправили для получения отзыва в кабмин и Верховный суд. Его готовы поддержать некоторые члены "Справедливой России".

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