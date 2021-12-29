"Цифровые атташе" начнут работать в 16 странах мира.

В рамках реализации мероприятий второго пакета мер поддержки ИТ-отрасли в России создадут службу "цифровых атташе". В 2022 году они будут работать уже в 16 странах мира. Об этом заявил зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко, пишет ТАСС.

Соглашение уже было подписано Минцифры, Минпромторгом, а также Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ).

Отобранные кандидаты будут вести комплексную работу по продвижению отечественных программных продуктов за рубежом, оказывать консультационную, информационно-аналитическую, юридическую и организационную поддержку российским ИТ-компаниям в странах присутствия. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер России

По словам вице-премьера, в 2022 году "цифровые атташе" начнут работать в Бразилии, Вьетнаме, Малайзии и других странах. Так, до 2024 года география их присутствия должна расшириться до 28 стран.

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