Эксперт рассказал об учете легковых автомобилей военными

Министерство обороны РФ разрабатывает документ, который предполагает постановление личных легковых автомобилей граждан на учет. Согласно тексту разработанного документа, на учет должны быть поставлены все автомобили категории М1 техрегламента Таможенного союза. К таким автомобилям относятся легковые, в которых находится не более 8 посадочных мест.
Ведомство получит право воспользоваться транспортом "на учете" только при введении военного положения в стране.
Также отмечается, что транспортные средства не будут направлены в район боевых действий и будут использоваться до прибытия штатного автотранспорта. После применения машины военным, ее вернут вместе с выплатой компенсации.
Однако, законопроект не является новшеством - в советское время любой автотранспорт был на учете в военкомате. Об этом напомнил руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин ФБА "Экономика Сегодня".
"Ничего сверхъестественного в этом не было. Но тут один важный нюанс - тогда не было частной собственности, тем более в отношении автомобилей и в таких масштабах. Учитывая сегодняшнюю рыночную ситуацию, нужно обговорить надлежащий уровень ответственности за использование этих машин. Хотя, разумеется, без соответствующих мер сложно обеспечить полную мобилизационную готовность"
- Александр Жилин
Эксперт считает, что такая мера - хороший способ сберечь средства государства от нецелевого использования и избежать ситуации, когда техника испытывает простой ввиду ненадобности.
"И это экономия бюджета. Иначе ты закачиваешь армию всем необходимым, тратишь триллионы, и эта техника стоит под навесом, ждет часа икс. В советское время даже "Аэрофлот" был мобилизационным ресурсом, обычные гражданские самолеты. В случае военного положения убираются кресла из салона, ставится второй этаж, загоняется десант и вперед"
- Александр Жилин