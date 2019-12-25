Эксперт рассказал об опасности интернет-опросов

Этой информацией могут воспользоваться мошенники.

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий рассказал радио Sputnik, мошенники могут использовать тесты и голосования в соцсетях для получения персональных данных.

По его словам, например, при прохождении опроса в Facebook участникам часто нужно предоставлять доступ к учетной записи аккаунту, который это исследование проводит. Таким образом, получить доступ можно к контактной информации, фотографиям, а также к списку друзей.

Эксперт отметил, что это достаточно ценная информация. Не поможет, по словам Лукацкого, и закрытый аккаунт в данном случае. Дело в том, что предоставляя доступ пользователь нарушает приватность страницы.

Мошенников также может интересовать так называемый социальный портрет пользователя, то есть его интересы и лайки. Эту информацию можно использовать для рекламных и мошеннических действий, сказал Лукацкий.

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