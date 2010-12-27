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Эксперт рассказал о возможных способах повышения пенсионного возраста в РФ
Сегодня, 17:38
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justhuman67
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Эксперт рассказал о возможных способах повышения пенсионного возраста в РФ

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Как один из возможных и самым интересным для граждан будет, по его мнению, повышение пенсии для трудящихся дольше определенного срока

Правительство РФ уже давно заявляет о возможном росте пенсионного возраста. Это связано с дефицитом средств на счетах Пенсионного фонда РФ, что создает проблемы с выплатами пенсионерам. Пока власти разрабатывают варианты реформирования выхода населения на пенсию, заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ Константин Ордов рассказывает об этих способах для ФБА "Экономика Сегодня":

"Самое неудачное решение – банальное повышение срока выхода на пенсию. Не создается мотивации продолжать трудиться, нет поддержки людей, остающихся дополнительное время на рынке труда. Наиболее интересным было бы решение по повышению пенсионного возраста с возможностью для граждан выбрать срок ухода с рынка труда с созданием дополнительных стимулов. Схема проста: вы можете уйти на пенсию и в возрасте 55-60 лет, как сейчас, но выплаты получите минимальные. После дополнительного пятилетнего стажа вам начислят существенно больше."

Константин Ордов

Эксперт также добавляет, что затягивать не надо, так как это создает дополнительные потери.

Установленный сегодня выход на пенсию был утвержден еще в 1932 году – 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Дальнейший рост планируется до 63 и 65 лет соответственно. Такие планы установлены согласно модели Кудрина и его команды.

"Принятие модели Кудрина за основу не решит проблему в целом – лет через десять к вопросу пенсионной реформы придется возвращаться. Эта концепция не снимает наличия дефицита Пенсионного фонда, а население России продолжает неуклонно стареть. Нужно либо повышать ежегодный экономический рост страны до 7-8 процентов, как планирует президент, либо кардинально реформировать пенсионную систему.

В частности, необходимо решить вопрос с накопительной пенсией, чтобы работающий гражданин сам обеспечивал свою старость – это идеальный вариант. Кроме того, существует необходимость привязывать пенсионные выплаты к трудовому стажу – чем больше человек проработал, тем больше получает в старости. И ограничивать работодателя в найме сотрудников по возрастному принципу нельзя. Нужно лишь установить минимальный трудовой стаж для получения выплат, и просчитать его несложно. Такая система успешно опробована в ряде государств мира и практикуется многие годы."

Константин Ордов

Фото: Pixabay

Теги: выход на пенсию , кудрин , новости россии , пенсионный возраст в россии , пенсионный фонд , повышение пенсионного возраста
Категории: Новости России

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