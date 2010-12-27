Эксперт рассказал о возможных способах повышения пенсионного возраста в РФ

Как один из возможных и самым интересным для граждан будет, по его мнению, повышение пенсии для трудящихся дольше определенного срока

Правительство РФ уже давно заявляет о возможном росте пенсионного возраста. Это связано с дефицитом средств на счетах Пенсионного фонда РФ, что создает проблемы с выплатами пенсионерам. Пока власти разрабатывают варианты реформирования выхода населения на пенсию, заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ Константин Ордов рассказывает об этих способах для ФБА "Экономика Сегодня":

"Самое неудачное решение – банальное повышение срока выхода на пенсию. Не создается мотивации продолжать трудиться, нет поддержки людей, остающихся дополнительное время на рынке труда. Наиболее интересным было бы решение по повышению пенсионного возраста с возможностью для граждан выбрать срок ухода с рынка труда с созданием дополнительных стимулов. Схема проста: вы можете уйти на пенсию и в возрасте 55-60 лет, как сейчас, но выплаты получите минимальные. После дополнительного пятилетнего стажа вам начислят существенно больше." – Константин Ордов

Эксперт также добавляет, что затягивать не надо, так как это создает дополнительные потери.

Установленный сегодня выход на пенсию был утвержден еще в 1932 году – 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Дальнейший рост планируется до 63 и 65 лет соответственно. Такие планы установлены согласно модели Кудрина и его команды.

"Принятие модели Кудрина за основу не решит проблему в целом – лет через десять к вопросу пенсионной реформы придется возвращаться. Эта концепция не снимает наличия дефицита Пенсионного фонда, а население России продолжает неуклонно стареть. Нужно либо повышать ежегодный экономический рост страны до 7-8 процентов, как планирует президент, либо кардинально реформировать пенсионную систему. В частности, необходимо решить вопрос с накопительной пенсией, чтобы работающий гражданин сам обеспечивал свою старость – это идеальный вариант. Кроме того, существует необходимость привязывать пенсионные выплаты к трудовому стажу – чем больше человек проработал, тем больше получает в старости. И ограничивать работодателя в найме сотрудников по возрастному принципу нельзя. Нужно лишь установить минимальный трудовой стаж для получения выплат, и просчитать его несложно. Такая система успешно опробована в ряде государств мира и практикуется многие годы." – Константин Ордов

Фото: Pixabay