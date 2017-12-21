Эксперт рассказал о влиянии новых санкций США на российские рынки

"Будут скупать все: телевизоры, холодильники, машины и, конечно, квартиры. Как всегда, в неспокойные времена основной "тихой гаванью" для денег становится недвижимость",- заявляет Сергей Первиков, гендиректор Prisma Group

Генеральный директор девелоперской компании Prisma Group Сергей Первиков рассказывает о возможном влиянии расширенного списка санкций на экономическую ситуацию в России и рынок недвижимости в особенности. Об этом сообщает Delovoe.TV со ссылкой на эксперта.

Правительство США 6 апреля расширило список физических и юридических лиц, в результате чего бизнесмены России потерпели крупные потери на общую сумму в размере 16 млрд долларов. На российском фондовом рынке санкции вызвали резкий обвал цен на акции российских компаний, особенно на структуры Олега Дерипаски – En+ и UC Rusal.

"Cанкции, если их будут усиливать, могут привести к массовой распродаже облигаций (ОФЗ), обязательства по которым несет Правительство РФ. В условиях, когда Россия отрезана от внешних рынков, и валюту брать особо негде, это может обернуться и тем, что курс рубля неизбежно будет падать, а доллар улетит к небесам" – заявляет в своем сообщении Delovoe.TV Сергей Первиков.

Эксперт прогнозирует дальнейшую скупку россиянами, не успевших ранее закупиться валютой, бытовой техники, автомобилей и в особенности недвижимости, которая всегда являлась привлекательным средством сбережения денежных средств.

Исходя из этой тенденции, Первиков утверждает, что застройщики в этот момент будут пытаться распродать "неликвид". Для строительных компаний это отличный шанс, однако в такой ситуации необходимо подобрать правильную ценовую политику.

"Сейчас, на падающем рынке, в это мало кто верит и мало кто имеет такие наработки. Нужно продумать ценовую политику: что продавать по текущему прайсу, а на что повышать цену, чтобы сбыть и ликвид, и неликвид. Стоит позаботиться о закупке или контрактовке стройматериалов по текущим ценам, так как их стоимость взлетит вместе с курсом доллара. Возможно, создать товарные запасы. Ну, и так далее." – резюмирует гендиректор Prisma Group.

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