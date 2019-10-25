Эксперт рассказал об эпидемии аутоиммунных заболеваний

По словам Успенского, эксперты полагают, что уже можно говорить об эпидемии аутоиммунных заболеваний.

Стало известно, что распространенность аутоиммунных расстройств охватывает примерно 5–10 % населения земли. Об этой проблеме рассказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой факультетской терапии им. проф. В.А. Вальдмана Юрий Успенский в беседе с "АиФ Петербург".

По словам Успенского, эксперты полагают, что уже можно говорить об эпидемии аутоиммунных заболеваний. Так, например, на развитие воспалительных заболеваний кишечника влияет бесконтрольный прием антибиотиков. Препараты изменили микробиоту кишечника многих людей, особенно в индустриально развитых странах. Успенский заявил, что, чем раньше человек сталкивается с необходимостью назначения антибактериальных препаратов, тем выше у него риск последующего развития ожирения.

По словам Успенского, еще один фактор развития воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК) - аддикции. Это алкогольные, никотиновые, пищевые зависимости являются факторами, усиливающими тревогу, лежащими в основе развития депрессии и способствующие увеличению распространенности аутоиммунных заболеваний.

Специалист также привел в пример статистику заболеваний пациентов с ВЗК новой коронавирусной инфекцией. Во время пандемии среди 6635 заболевших Covid-19 пациентов с ВЗК (по данным регистра из 71 страны) было 3800 (58%) пациентов с болезнью Крона и 2791 (42%) с язвенным колитом.

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