Эксперт рассказал о двух сценариях развития "газового конфликта" между Россией и Украиной

Эксперт Игорь Юшков считает, что у России , ЕС и Украины еще есть шанс договориться о взаимовыгодном энергетическом сотрудничестве.

Россия, Европйский Союз и Украина должны сесть за стол переговоров, чтобы обсудить решение "газового вопроса". В противном случае ситуацией воспользуются американцы, что точно не пойдет на пользу европейскому рынку. Такое мнение в интервью ФБА "Экономика сегодня" озвучил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, у сложившейся ситуации есть только два возможных сценария развития.

Первый – ситуацией воспользуются американцы, чтобы "продавить" в Европу свой дорогой сжиженный природный газ и максимально блокировать строительство "Северного потока-2". Россию этот вариант, конечно, не устроит, и она найдет варианты противодействия. Второй вариант более конструктивен – в результате трехсторонних переговоров формата "Россия-Европа-Украина", куда категорически не будут допущены США, стороны находят приемлемое для всех решение. Пока сложно предположить, какой именно путь выберет Киев. Игор Юшков, эксперт

Напомним, что неделей ранее "Газпром" разорвал все существующие контракты на поставку голубого топлива с "Нафтогазом". Расторжение договоров случилось после противоречивого решения Стокгольмского арбитража обязать "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 2.56 млрд долларов за недопоставку газа. Эта ситуация невыгодна для всех сторон: украинцы мерзнут в домах без отопления, а в детских садиках и школах отменили занятия. Российская сторона теряет свои деньги, а европейцы могут недополучить транзитного газа из РФ. Это произойдет в том случае, если Киев решит повлиять на ситуацию, "перекрыв трубу".

Фото: Piter.TV