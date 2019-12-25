Эксперт рассказал, как повлияет стоимость запчастей на тарифы ОСАГО в Петербурге

В ближайшее время базовая ставка тарифа по ОСАГО может вырасти.

Специалист по страхованию Дмитрий Кущев объяснил телеканалу "Санкт-Петербург", из чего складывается стоимость полиса для автомобилистов. Недавно стало известно о том, что Банк России планирует изменить тарифы ОСАГО из-за резкого подорожания запчастей.

По словам Кущева, стоимость полиса складывается из базовой ставки и коэффициентов. На данный момент диапазон составляет от 2224 до 5980 рублей. Страховые компании любят брать максимальную сумму, которая вскоре может вырасти на 26%. Коэффициент складывается из возраста водителя, стажа вождения, истории на дорогах.

Автоэксперт Александр Карпов считает, что страховые берут максимальную сумму, чтобы обезопасить себя от возможных убытков.

У водителей есть возможность обратиться с жалобой в Российский союз автостраховщиков, Роспотребнадзор и Центральный банк России, если стоимость полиса не устраивает.

Фото: Piter.tv