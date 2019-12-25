Эксперт раскритиковал идею бесплатной раздачи масок населению

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали идею бесплатной раздачи средств индивидуальной защиты россиянам.
Специалисты провели аналогию с другими вещами.
А штаны не надо бесплатно раздавать? Без них тоже в метро и прочий общественный транспорт не пускают.
По мнению экспертов, бесплатно средствами индивидуальной защиты нужно обеспечивать безработных, в случае, если им необходимо добраться до центра занятости, пациентов больниц и поликлиник и волонтеров.
Ранее губернатор Петербурга объяснил, почему маски не раздают бесплатно.
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