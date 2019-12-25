Эксперт прокомментировал отношение россиян к поправкам в Конституцию

Почти 80% россиян считают, что лично для них важны возможные изменения в Конституции. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали итоги опроса, который провел ВЦИОМ.
Наибольший показатель одобрения зафиксирован в сфере социальных изменений. В частности, люди положительно относятся к регулярной индексации пенсий и выплатам льготникам. Более 90% также заявили о поддержке фиксации МРОТ не ниже прожиточного минимума.
Среди непопулярных изменений оказались расширение полномочий Совета Федерации и предоставление Госдуме права утверждать вице-премьеров и министров. За них проголосовали около 60% опрошенных.
В целом большинство россиян одобряют инициативы президента. При этом эксперты обратили внимание на то, что проблемы тоже есть.
"Разрыв в 25-30% одобрении социальных и политических инноваций говорит о том, что граждане скорее не понимают, чем понимают, зачем нужно расширять полномочия Госдумы и Совета Федерации",
— отметили специалисты.
Ранее опрос среди россиян провел "Левада-центр".
Фото: Piter.TV
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