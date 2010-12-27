Эксперт прокомментировал запрет входа судам РФ на украинскую акваторию

Власти Киева намерены запретить вход российским судам в свое водное пространство, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько утверждает, что это "лишь поиск повода для новых нападок на РФ"

Возможный запрет для российских судов на вход в акваторию Украины по причине террористической угрозы со стороны РФ прокомментировал эксперт член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько для ФБА "Экономика сегодня".

"Заявления Киева о террористической угрозе со стороны российских судов – лишь поиск повода для новых нападок на РФ. Убедительным доказательством стало задержанное на Украине судно "Норд", которое не несло ничего, кроме рыбы, но и та из-за действий чиновников этой страны испортилась. Такие заявления Киева – отражения действий российских судовладельцев – после инцидента с "Нордом" все стараются обходить украинские порты и территориальные воды стороной." – сообщает Безпалько

Заместитель главы Министерства инфраструктуры Украины "Юрий Лавренюк" выразил намерения ведомства запретить российским суднам входить на водную территорию страны. Он охарактеризовал эту инициативу как борьбу с "русским агрессором".

Власти Украины ранее в 2014 году издавало распоряжение закрыть морские порты, расположенных близ Евпатории, Феодисии, Ялты, Севастополя и Керча. Украина не признавала присоединение Крыма и Севастополя к составу РФ.

"Если допустить, что Украина запретить вход в свои порты любым судам, имеющим отношение к России, это станет очередным гвоздем в крышку гроба ее собственной экономики. Любое судно, прибывающее к иностранным берегам, платит портовый сбор, покупает электроэнергию, продовольствие, пресную воду и еще ряд сопутствующих услуг. Не говоря уже о товарообороте, который обеспечивают торговые суда." – утверждает эксперт.

Юрий Лавренюк так же сообщал, что несанкционированный заход на территорию закрытых морских портов под иностранными флагами считается нарушением норм международного права и законодательства Украины.