Эксперт прокомментировал запрет входа судам РФ на украинскую акваторию

Возможный запрет для российских судов на вход в акваторию Украины по причине террористической угрозы со стороны РФ прокомментировал эксперт член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько для ФБА "Экономика сегодня".
"Заявления Киева о террористической угрозе со стороны российских судов – лишь поиск повода для новых нападок на РФ. Убедительным доказательством стало задержанное на Украине судно "Норд", которое не несло ничего, кроме рыбы, но и та из-за действий чиновников этой страны испортилась. Такие заявления Киева – отражения действий российских судовладельцев – после инцидента с "Нордом" все стараются обходить украинские порты и территориальные воды стороной."
– сообщает Безпалько
Заместитель главы Министерства инфраструктуры Украины "Юрий Лавренюк" выразил намерения ведомства запретить российским суднам входить на водную территорию страны. Он охарактеризовал эту инициативу как борьбу с "русским агрессором".
Власти Украины ранее в 2014 году издавало распоряжение закрыть морские порты, расположенных близ Евпатории, Феодисии, Ялты, Севастополя и Керча. Украина не признавала присоединение Крыма и Севастополя к составу РФ.
"Если допустить, что Украина запретить вход в свои порты любым судам, имеющим отношение к России, это станет очередным гвоздем в крышку гроба ее собственной экономики. Любое судно, прибывающее к иностранным берегам, платит портовый сбор, покупает электроэнергию, продовольствие, пресную воду и еще ряд сопутствующих услуг. Не говоря уже о товарообороте, который обеспечивают торговые суда."
– утверждает эксперт.
Юрий Лавренюк так же сообщал, что несанкционированный заход на территорию закрытых морских портов под иностранными флагами считается нарушением норм международного права и законодательства Украины.
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