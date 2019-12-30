Гончарук прокомментировал отказ Зеленского принять его отставку

Глава государства сказал премьеру, что "сейчас не время раскачивать политическую и экономическую ситуацию в стране".

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук оценил отказ президента Владимира Зеленского принять его прошение об отставке.

У себя в Facebook он написал, что его команда осознает возложенную на них ответственность и готова выполнять все поставленные задачи, чтобы усилить изменения в стране. Премьер также добавил, что правительству предстоит тяжелая и упорная работа.

Накануне Гончарук заявил, что подает в отставку, но Зеленский отказался принять ее. На встрече с политики обсудили дальнейшие действия. Одним из вопросом стала новая концепция зарплат руководителей министерств, ведомств, государственных компаний и их заместителей с учетом ситуации в государстве. Алексей Гончарук пообещал представить промежуточный отчет о работе Кабмина до 4 февраля.

Ранее в сети появилась аудиозапись, где Гончарук якобы говорит, что Зеленский "примитивно понимает экономические процессы". Премьер-министр Украины назвал записи монтажом, а глава страны потребовал за две недели найти выложившего в сеть запись.