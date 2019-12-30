Зеленский дал две недели на поиск сливших в сеть разговор премьера

Гончарук после обнародования записи подал в отставку.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов в течение двух недель установить причастных к записи разговоров во время встречи с премьером Украины Алексеем Гончаруком. Об этом офис Зеленского сообщил в Telegram.

Ранее на YouTube появилась аудиозапись, где Гончарук якобы говорит, что Зеленский "примитивно понимает экономические процессы". Управление госохраны страны сразу отвергло причастность к обнародованию записи.

Ранее премьер-министр Украины подал в отставку.

Видео: YouTube/ UATV Russian