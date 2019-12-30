  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:21
119
nastya960
Код вставки плеера

Зеленский дал две недели на поиск сливших в сеть разговор премьера

0 0

Гончарук после обнародования записи подал в отставку.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов в течение двух недель установить причастных к записи разговоров во время встречи с премьером Украины Алексеем Гончаруком. Об этом офис Зеленского сообщил в Telegram.

Ранее  на YouTube появилась аудиозапись, где Гончарук якобы говорит, что Зеленский "примитивно понимает экономические процессы". Управление госохраны страны сразу отвергло причастность к обнародованию записи.

Ранее премьер-министр Украины подал в отставку.

Видео: YouTube/ UATV Russian

 

Теги: гончарук, зеленский, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии