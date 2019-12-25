  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Эксперт прокомментировал законопроект, усиливающий контроль за оборотом оружия
Сегодня, 17:42
140
nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал законопроект, усиливающий контроль за оборотом оружия

0 0

По факту документ не предполагает ужесточения правил выдачи разрешений на оружие.

В Госдуму внесли законопроект, усиливающий контроль за оборотом оружия. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили его достоинства и недостатки.

Из интересных особенностей эксперты выделили перевод медицинских справок в цифровой формат. Если освидетельствование будет пройдено, то заключение будет сформировано в электронном виде. Оно будет размещаться в ГИС Минздрава. К нему будет иметь доступ Росгвардия. 

Проводиться освидетельствование может только в государственных или муниципальных учреждениях. Осмотр психиатра и нарколога обязательно проходить по месту жительства. 

Таким образом, по факту ужесточения правил выдачи разрешений на оружие нет. Так же как и нет никаких мер по улучшению качества медицинского освидетельствования. Возможно, это пропишут в подзаконном нормативном акте, отметили эксперты.

Фото: pixabay.com

Теги: медосвидетельствование, медосмотр, оружие
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии