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Эксперт прокомментировал выступление Мишустина перед Госдумой
Сегодня, 17:41
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nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал выступление Мишустина перед Госдумой

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Общественность обратила внимание на то, что председатель правительства выступал не по "бумажке".

Премьер-министр Михаил Мишустин отчитался перед Госдумой о работе правительства в первом полугодии 2020-го года и будущих планах. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание на формат выступления Мишустина. 

Одной из тем, которой премьер-министр уделил внимание, стала цифровизация. По мнению председателя правительства, с помощью "цифры" Россия выйдет в лидеры мировой экономики. Достоинство цифровизации продемонстрировал и сам Михаил Мишустин: он выступал без печатного текста. 

Перед ним стоял прозрачный телесуфлер, на котором высвечивался текст, а при ответах на вопросы — необходимые подсказки. Когда премьер поглядывал на суфлер, казалось, будто он смотрит в зал, на слушателей.

рассказал эксперт.

Также Мишустин назвал главную цель работы правительства. 

Фото: pixabay.com 

 

Теги: выступление, госдума, мишустин, правительство
Категории: Лента новостей, Новости России,

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