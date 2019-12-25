Эксперт прокомментировал выступление Мишустина перед Госдумой

Премьер-министр Михаил Мишустин отчитался перед Госдумой о работе правительства в первом полугодии 2020-го года и будущих планах. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание на формат выступления Мишустина.
Одной из тем, которой премьер-министр уделил внимание, стала цифровизация. По мнению председателя правительства, с помощью "цифры" Россия выйдет в лидеры мировой экономики. Достоинство цифровизации продемонстрировал и сам Михаил Мишустин: он выступал без печатного текста.
Перед ним стоял прозрачный телесуфлер, на котором высвечивался текст, а при ответах на вопросы — необходимые подсказки. Когда премьер поглядывал на суфлер, казалось, будто он смотрит в зал, на слушателей.
рассказал эксперт.
Также Мишустин назвал главную цель работы правительства.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все