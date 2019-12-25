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Эксперт прокомментировал рекомендации по оформлению микрозаймов в период COVID-19
Сегодня, 16:55
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nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал рекомендации по оформлению микрозаймов в период COVID-19

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Не стоит доверять непроверенным организациям.

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по оформлению микрозаймов в условиях коронавируса. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" задались вопросом, как таким организациям удается до сих пор "паразитировать" на чужих бедах. 

Россиянам посоветовали тщательнее проверять кредиторов, избегать сомнительных организаций, которые предлагают оформить микрозайм в короткие сроки, а также не принимать решение поспешно.

Специалисты отметили, что микрозаймы берут люди, которые отказались в тяжелой ситуации и проверенные организации вряд ли готовы предоставить им деньги в долг. За последние два месяца таких людей стало больше. 

Так что рекомендация Роспотребнадзора, несмотря на всю свою разумность, призыв мыть руки в квартире, где отключена вода. Другое дело, почему микрокредитным организациям до сих пор удается паразитировать на чужих бедах? Но это уже вопрос не к Роспотребнадзору, а к ЦБ.

отметили в Telegram-канале.

Фото: pixabay.com 

Теги: микрозайм, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости России,

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