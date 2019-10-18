Эксперт прокомментировал создание в России рабочей группы по развитию креативной индустрии

В мире наблюдается рост объема креативного рынка.

В России создадут рабочую группу по развитию креативной индустрии. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что сфера деятельности является перспективной.

Креативная индустрия напрямую связана с интеллектуальной собственностью, инновациями и творчеством. По оценкам ООН, с 2002-го по 2015-й год объем креативного рынка вырос с 208 до 509 долларов. Эксперты отмечают, что создание группы показывает последовательность усилий государства в этой сфере. Ранее был снижен размер НДС и налоговых выплат для IT-компаний, которые являются важной частью креативной индустрии.

Рабочую группу возглавят первый замруководителя аппарата правительства Сергей Кириенко и вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко.

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