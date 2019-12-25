Эксперт прокомментировал результаты опроса об отношении к власти среди москвичей

Наибольшее доверие у жителей столицы вызывает Владимир Путин и Владимир Жириновский.

Накануне "Левада-центр" опубликовал данные ежегодного опроса москвичей. Выяснилось, что отношение жителей столицы к политическим партиям несколько изменилось.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отмечают, что это значимо в контексте предстоящих федеральных парламентских выборов. Рейтинг "Единой России" практически не изменился и составил 24%, а вот ЛДПР и КПРФ поменялись местами. Партия Владимира Жириновского поднялась на одну позицию, а Геннадия Зюганова, наоборот, опустилась.

кроме того, снизился рейтинг и у мэра Москвы Сергея Собянина. Ему доверяют лишь 10% опрошенных. Результаты показывают, что пандемия коронавируса сказалась на престиже власти в глазах москвичей.

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