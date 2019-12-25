  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Эксперт прокомментировал результаты опроса об отношении к власти среди москвичей
Сегодня, 14:46
96
nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал результаты опроса об отношении к власти среди москвичей

0 0

Наибольшее доверие у жителей столицы вызывает Владимир Путин и Владимир Жириновский.

Накануне "Левада-центр" опубликовал данные ежегодного опроса москвичей. Выяснилось, что отношение жителей столицы к политическим партиям несколько изменилось.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отмечают, что это значимо в контексте предстоящих федеральных парламентских выборов. Рейтинг "Единой России" практически не изменился и составил 24%, а вот ЛДПР и КПРФ поменялись местами. Партия Владимира Жириновского поднялась на одну позицию, а Геннадия Зюганова, наоборот, опустилась. 

кроме того, снизился рейтинг и у мэра Москвы Сергея Собянина. Ему доверяют лишь 10% опрошенных. Результаты показывают, что пандемия коронавируса сказалась на престиже власти в глазах москвичей. 

Фото: pixabay.com 

Теги: опрос, партия, престиж власти
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии