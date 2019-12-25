Эксперт прокомментировал решение следственного комитета по делу сестер Хачатурян

Специалисты отметили, что людей нужно приучать обращаться в органы.

Следственный комитет не переквалифицировал действия сестер Хачатурян в необходимую самооборону. Дальше дело представят в суде. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание на другую грань всего дела.

Специалисты отметили, что в случае неразрешимых противоречий люди должны обращаться в полицию, суд, органы опеки, а не решать вопросы при помощи ножей и кулаков. И к этому общество нужно приучать. Свою работу также должны эффективно выполнять правоохранительные органы и некоммерческие организации. Несмотря на то, что сестры Хачатурян, считают эксперты, нужно отнестись со снисхождением, признание самооборой убийство спящего будет плохим примером для других.

Это особенно актуально в период пандемии, когда для многих негативно влияет самоизоляция.

Фото: Piter.TV