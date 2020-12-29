Эксперт прокомментировал просьбу вакцинировать от COVID-19 таксистов без российских документов

Ранее в Роспотребнадзоре указывали на то, что у россияне находятся в приоритете.

Одна из российских компаний попросила властей Москвы бесплатно вакцинировать всех таксистов, которые работают в РФ без паспорта и медицинского полиса. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали эту просьбу.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила о том, что приоритетом сейчас являются граждане России, и вакцинация иностранцев пока производиться не будет. Эксперты отметили, что для россиян это "законный бонус", однако на ситуацию можно посмотреть и с другой стороны. Таксисты ежедневно контактируют с большим количеством пассажиров. Если водитель будет привит, это станет залогом здоровья и для тех, кого он перевозит. Как вариант в данной ситуации — покупка вакцины за счет организации.

Ранее Мишустин оценил темпы вакцинации от коронавируса в России.

Фото: Piter.TV