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Эксперт прокомментировал предложение начать эксперимент по маркировке импортного алкоголя
Сегодня, 16:21
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nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал предложение начать эксперимент по маркировке импортного алкоголя

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Импортеры смогут сэкономить на маркировке своих грузов за рубежом.

Заместитель министра финансов Алексей Сазанов на итоговом заседании Росалкогольрегулирования предложил начать эксперимент по маркировке импортного алкоголя. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что инициатива открывает новые возможности перед отечественными логистами и предпринимателями. 

Маркировать алкоголь планируют в России, а не за границей, как это происходит сейчас. Около половины спиртосодержащих товаров маркируют на спецскладах в Прибалтике, после чего он отправляется в РФ. Благодаря эксперименту удастся удешевить логистику, указали эксперты, а также создать новые рабочие места. Кроме того, российские импортеры платят за маркировку своих грузов, а так эти деньги останутся в стране. 

Эксперты отметили, что Ленобласть является наиболее подходящим местом для эксперимента, однако выбрали Калининградскую область. 

Фото: pixabay.com

Теги: алкоголь, импорт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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