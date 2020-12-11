Эксперт прокомментировал предложение начать эксперимент по маркировке импортного алкоголя

Импортеры смогут сэкономить на маркировке своих грузов за рубежом.

Заместитель министра финансов Алексей Сазанов на итоговом заседании Росалкогольрегулирования предложил начать эксперимент по маркировке импортного алкоголя. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что инициатива открывает новые возможности перед отечественными логистами и предпринимателями.

Маркировать алкоголь планируют в России, а не за границей, как это происходит сейчас. Около половины спиртосодержащих товаров маркируют на спецскладах в Прибалтике, после чего он отправляется в РФ. Благодаря эксперименту удастся удешевить логистику, указали эксперты, а также создать новые рабочие места. Кроме того, российские импортеры платят за маркировку своих грузов, а так эти деньги останутся в стране.

Эксперты отметили, что Ленобласть является наиболее подходящим местом для эксперимента, однако выбрали Калининградскую область.

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