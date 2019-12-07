Эксперт прокомментировал позицию Минсельхоза по ввозу ГМО сои

Российские аграрии недовольны тем, что из-за границы в страну ввозят ГМО сои.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" заметили создание условий для неблагоприятной конкуренции со стороны Минсельзоза. Речь идет о борьбе ввезенной ГМО сои и работе отечественных аграриев.

Ранее, 14 апреля, председатель правительства РФ освободил от государственной регистрации ввоз ГМО сои для кормов животных до 1 января 2021 года. Аграрии оказались недовольны, так как это создает угрозу завала рынка дешевой продукцией от транснациональных корпораций. В Минсельзозе же заявили, что в ином случае может произойти дефицит и рост цен на сырье для животноводов.

Специалисты считают, что при курсе на продовольственное импортозамещение такое решение выглядит "не очень последовательно".

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