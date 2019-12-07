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Эксперт прокомментировал позицию Минсельхоза по ввозу ГМО сои
Сегодня, 17:50
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nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал позицию Минсельхоза по ввозу ГМО сои

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Российские аграрии недовольны тем, что из-за границы в страну ввозят ГМО сои.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" заметили создание условий для неблагоприятной конкуренции со стороны Минсельзоза. Речь идет о борьбе ввезенной ГМО сои и работе отечественных аграриев. 

Ранее, 14 апреля, председатель правительства РФ освободил от государственной регистрации ввоз ГМО сои для кормов животных до 1 января 2021 года. Аграрии оказались недовольны, так как это создает угрозу завала рынка дешевой продукцией от транснациональных корпораций. В Минсельзозе же заявили, что в ином случае может произойти дефицит и рост цен на сырье для животноводов. 

Специалисты считают, что при курсе на продовольственное импортозамещение такое решение выглядит "не очень последовательно". 

Фото: pixabay.com 

Теги: гмо, минсельхоз, соя
Категории: Лента новостей, Новости России,

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