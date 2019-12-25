Эксперт прокомментировал поручение Путина проверить обоснованность роста цен на жилье

Объем ввода жилья в прошлом году снизился не так сильно, однако цены возросли.

Владимир Путин поручил антимонопольному ведомству проверить обоснованность роста цен на жилье. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что рост на 12%, а где-то и 30% действительно выглядит не очень обоснованным. Это вредит сути программы льготной ипотеки.

Самое серьезное повышение цен на жилье зафиксировали в Северной Осетии, Орловской области, Адыгее, Амурской области и Рязанской области. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, пандемия сказалась не деятельности застройщиков. Эксперты отметили, что объем ввода жилья в 2020 году при этом упал лишь на 1,8%, по данным Ростата.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что с начала 2021 года цены на жилье класса масс-маркет выросли на 7,4%.

Фото: Piter.TV