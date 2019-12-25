Эксперт прокомментировал планы по финансированию первичного звена здравоохранения в России

Оптимизация системы привела к печальным последствиям.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что на модернизацию первичного звена здравоохранения в России в ближайшие 5 лет выделят 500 млрд рублей. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание на то, что оптимизация, которая была проведена ранее, серьезно ударила по первичному звену.

Сумма пойдет на ремонт и реконструкцию медучреждений, закупку оборудования и машин. Кроме того, регионам облегчат получение субсидий от федерального центра. На негативную сторону оптимизации обратили внимание еще в 2019-м году.

Проблема была не только обозначена, но и предприняты определенные усилия по ее купированию. Однако реализация масштабной модернизации этого сегмента медицинской системы была отложена из-за начавшейся пандемии. отметили эксперты.

Теперь, когда ситуация более-менее стабилизировалась, правительство вновь может вернуться к этому вопросу и воплотить все планы в жизнь.

Фото: Piter.TV