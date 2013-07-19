Эксперт прокомментировал планы России по импортозамещению электронного оборудования

Власти рассказали о планах на ближайшие три года.

Заместитель главы Минпромторга Олег Бочаров заявил о масштабных планах по импортозамещению электронного оборудования. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что импортозамещение является приоритетной целью развития страны. За последние годы западные санкции не раз становились преградой для экспорта российских товаров из-за наличия в них импортных деталей.

Бочаров отметил, что по телекомоборудованию план к 2024 году поднять показатель отечественных компонентов с 22% до 41%, в вычислительной технике — с 9% до 38%, в ЖКХ и строительстве — с 11% до 42%, в энергетике — с 16% до 38%.

Эксперты считают, что реализовать столь масштабные планы за 3 года очень тяжело.

Все-таки замена одних только композитов для крыла МС-21 сдвинула сроки запуска этого самолета в серию уже на 2 года, а здесь перед промышленниками ставятся куда более серьезные задачи в самых разных областях экономики. выразили мнение авторы Telegram-канала.

В гражданском авиастроении план и вовсе составляет 96%.

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