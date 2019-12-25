Эксперт прокомментировал идею сделать вакцинацию от коронавируса в России обязательной

Темпы вакцинации в России не соответствуют ожидаемым.

Дмитрий Медведев допустил, что в России могут ввести обязательную вакцинацию от коронавируса. Об этом он заявил на Петербургском международном юридическом онлайн-форуме. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" оценили это заявление.

На данный момент в стране вакцинировали 24,7 млн человек. Для достижения коллективного иммунитета нужно достичь 60 млн человек. При этом для завершения цикла вакцинации требуется сделать 120 млн инъекций.

Если темпы добровольной вакцинации не ускорятся, то переход к обязательности окажется единственным выходом, позволяющим обойтись без нового локдауна. считают эксперты.

Медведев отметил, что с одной стороны стоит жизнь одного человека, а с другой – всего населения государства.

Фото: Piter.TV