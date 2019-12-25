Эксперт прокомментировал новое обращение Путина

Оно стало третьим за две недели.

Сегодня, 8 апреля, Владимир Путин в прямом эфире дал новые поручения губернаторам, членам правительства и сотрудникам АП. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание на то, что это обращение отличается от предыдущих двух более оптимистичным тоном.

Специалисты считают это знаком того, что президент уверен в принятых мерах. Теперь каждому предстоит ответственная и "аккуратная" работа на своем месте. Они окончательно завершить набор антикризисных мер удастся только после эпидемии, когда станет ясен полученный ущерб, заметили эксперты.

Напомним, первое обращение президента к россиянам было 25 марта, второе ― 2 апреля. Сегодня Путин обратился к россиянам с фразой "выбора сейчас нет"

Фото: Kremlin.ru