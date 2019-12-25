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Эксперт прокомментировал намерения властей уменьшить число трудовых мигрантов на Дальнем Востоке
Сегодня, 16:12
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nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал намерения властей уменьшить число трудовых мигрантов на Дальнем Востоке

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Это возможно сделать за счет ввода акциза для работодателей.

Вице-премьер и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил о том, что его беспокоит количество иностранной рабочей силы на проектах в регионе. По мнению политика, граждане России должны получать работу в приоритетном порядке. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали слова Трутнева. 

Представитель президента в регионе предложил ввести специальный акциз для компаний, которые нанимают сотрудников из других стран. Это коснулось бы проектов на Дальнем Востоке и в Арктике. 

Эксперты назвали инициативу "логичной". Мигрантов нанимают на работу в связи с тем, что их зарплатные ожидания ниже. Если их труд будет стоить дороже, то это снизит их привлекательность для работодателя.

Впрочем, без усиления центров профессиональной переподготовки, чтобы граждане смогли освоить новое ремесло и заменить мигрантов на стройке, инициатива будет  иметь ограниченный эффект.

говорится в сообщении. 

Однако в комплексе мера все же могла бы быть эффективной. 

Фото: Piter.TV

Теги: дальний восток, мигранты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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