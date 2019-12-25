Эксперт прокомментировал намерения властей уменьшить число трудовых мигрантов на Дальнем Востоке

Это возможно сделать за счет ввода акциза для работодателей.

Вице-премьер и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил о том, что его беспокоит количество иностранной рабочей силы на проектах в регионе. По мнению политика, граждане России должны получать работу в приоритетном порядке. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали слова Трутнева.

Представитель президента в регионе предложил ввести специальный акциз для компаний, которые нанимают сотрудников из других стран. Это коснулось бы проектов на Дальнем Востоке и в Арктике.

Эксперты назвали инициативу "логичной". Мигрантов нанимают на работу в связи с тем, что их зарплатные ожидания ниже. Если их труд будет стоить дороже, то это снизит их привлекательность для работодателя.

Впрочем, без усиления центров профессиональной переподготовки, чтобы граждане смогли освоить новое ремесло и заменить мигрантов на стройке, инициатива будет иметь ограниченный эффект. говорится в сообщении.

Однако в комплексе мера все же могла бы быть эффективной.

Фото: Piter.TV