  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Эксперт прокомментировал назначение Махонина на пост врио губернатора Пермского края
Сегодня, 21:40
40
nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал назначение Махонина на пост врио губернатора Пермского края

0 0

Прежний губернатор, Максим Решетников, стал главой Минэкономразвития.

В четверг, 6 февраля, президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" сочли такое решение необычным по двум причинам. 

Ранее Махонин возглавлял управление регулирования ТЭК и химпрома ФАС. Специалисты считают, что переход из начальников управления ФАС в губернаторы — это "настоящий взлет".

Кроме того, политик баллотировался 3 года в Госдуму от партии "Яблока". Эксперты отметили, что губернаторов-"яблочников" в России еще не было. 

Фото: kremlin.ru

Теги: махонин, пермский край
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии