Эксперт прокомментировал назначение Махонина на пост врио губернатора Пермского края

Прежний губернатор, Максим Решетников, стал главой Минэкономразвития.

В четверг, 6 февраля, президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" сочли такое решение необычным по двум причинам.

Ранее Махонин возглавлял управление регулирования ТЭК и химпрома ФАС. Специалисты считают, что переход из начальников управления ФАС в губернаторы — это "настоящий взлет".

Кроме того, политик баллотировался 3 года в Госдуму от партии "Яблока". Эксперты отметили, что губернаторов-"яблочников" в России еще не было.

Фото: kremlin.ru