Эксперт прокомментировал намерение "Норникеля" оспорить сумму ущерба от разлива нефтепродуктов

Под Норильском произошла крупнейшая экологическая авария.

В "Норникеле" собираются оспорить размер ущерба от разлива топлива, который рассчитал Росприроднадзор. Он составляет 147,7 млрд рублей. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что это может привести к репутационным потерям для компании.

По мнению "Норникеля", расчет ущерба был проведен некорректно. Так, например, оценка объемов попавших в окружающую среду нефтепродуктов проведена до окончания работ по их сбору. Организация утверждает, что начала ликвидировать последствия аварии сразу же.

Эксперты отметили, что список претензий составлен грамотно, однако некоторые моменты компания решила обойти. В том числе то, что об аварии стало известно не сразу.

Желание компании сэкономить немалые деньги понятно, но вопрос о размере штрафа в данном случае представляется выбором между финансовыми и репутационными потерями. "Норникель", по всей видимости, выбрал последнее. выразили свое мнение специалисты.

Ранее Владимир Потанин лично пообещал президенту РФ компенсировать ущерб.

Фото: скрин из видео СК РФ