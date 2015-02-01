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Эксперт прокомментировал количество обращений граждан в Генпрокуратуру РФ
Сегодня, 17:53
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nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал количество обращений граждан в Генпрокуратуру РФ

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Почти половину обращений перенаправили в другие ведомства.

В 2020 году в Генпрокуратуру РФ от граждан поступило 5 млн заявлений. 40% из были переадресованы в другие ведомства. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" заметили, что россияне обращаются в прокуратуру, минуя другие контрольные органы.

40,3% обращения касаются нарушений трудовых прав, 39,8% — в сфере безопасности дорожного движения, 32% — прав несовершеннолетних, 26,3% — предпринимателей. Также граждане пишут заявления в случае бездействия судебных приставов, нарушениях в бюджетном и жилищном законодательстве, сфере ЖКХ.  

Наконец, подобная ведомственная статистика должна казаться кладезем для политиков, которым важно получать обратную информацию о насущных проблемах граждан.

подвели итоги эксперты.

Статистика показала, в каких сферах больше всего необходимо государственное вмешательство.

Фото: Piter.TV

Теги: заявления, обращения, прокуратура
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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