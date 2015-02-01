Эксперт прокомментировал количество обращений граждан в Генпрокуратуру РФ

Почти половину обращений перенаправили в другие ведомства.

В 2020 году в Генпрокуратуру РФ от граждан поступило 5 млн заявлений. 40% из были переадресованы в другие ведомства. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" заметили, что россияне обращаются в прокуратуру, минуя другие контрольные органы.

40,3% обращения касаются нарушений трудовых прав, 39,8% — в сфере безопасности дорожного движения, 32% — прав несовершеннолетних, 26,3% — предпринимателей. Также граждане пишут заявления в случае бездействия судебных приставов, нарушениях в бюджетном и жилищном законодательстве, сфере ЖКХ.

Наконец, подобная ведомственная статистика должна казаться кладезем для политиков, которым важно получать обратную информацию о насущных проблемах граждан. подвели итоги эксперты.

Статистика показала, в каких сферах больше всего необходимо государственное вмешательство.

Фото: Piter.TV