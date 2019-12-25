Эксперт прокомментировал идею "Единой России" подключать газ для россиян за счет "Газпрома"

По мнению экспертов, это является хорошим ходом перед предстоящим Единым днем голосования.

"Единая Россия" предложит подключать газ для россиян за счет "Газпрома". На реализацию потребуется около 2 трлн рублей. По словам экспертов Telegram-канала "Мейстер", предложение партии выглядит "мощным" в преддверие Единого дня голосования.

Компания планировала выделить на газификацию населения 700-750 млрд рублей, однако цифра оказалась гораздо больше. Компенсировать затраты предложили за счет льгот по налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) или выпуска "вечных" бондов.

Эксперты отметили, что план направлен также на поддержку самого "Газпрома", так как организация таким образом смогла бы увеличить продажи газа на защищенном от конкурентов рынке за счет государственной помощи.

Впрочем, финансовый вопрос пока остается самой слабой частью этого плана: Минфин, недавно выступивший с инициативой увеличить НДПИ для нефтяников, может и не одобрить подобные льготы для "Газпрома". поделились мнением эксперты.

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