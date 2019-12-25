Эксперт прокомментировал антиалкогольный конкурс среди полицейских в республике Тува

Полицейские будут соревноваться за то, чтобы найти больше незаконного алкоголя.

Глава Республики Тува Шолбан Кара-оол объявил конкурс среди полицейских. Он заключается в том, чтобы изъять как можно больше нелегального алкоголя. Победителя ждет приз в размере 100 тыс. рублей. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что в некоторых регионах России стараются максимально ограничить продажу алкоголя на праздниках, а не, наоборот, поощрить.

Местный глава сказал, что нужно поддержать правоохранителей, которые в -40 градусов стоят на улице и борются с незаконным распространением алкогольной продукции. Тем более, что за некоторыми из таких продавцов стоят "защитники" в виде должностных лиц.

Что ж, дело благое, но надеемся, что в погоне за призом, тувинские полицейские останутся в рамках закона, а не будут пытаться "перевыполнить план" любыми возможными способами. выразили мнение эксперты.

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