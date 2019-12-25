Эксперт предсказал подозрительное отношение к въезжающим из Белоруссии из-за отсутствия ограничительных мер

Специалисты считают, что реальная ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Белоруссии нам не известна.

Ряд стран не ввели ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, что привело к вспышке заболевания. Среди них эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили Швецию, Бразилию и Белоруссию.

Специалисты отметили, что заявления Александра Лукашенко выглядят неубедительно и все окружающие страны, скорее всего, думают, что Минск занижает статистику.

А это, в конечном счете, значит, что на всех въезжающих с территории РБ будут еще долго смотреть с подозрением и, даже когда границы откроются, приезжих из Белоруссии будут особо тщательно тестировать и держать по 2 недели в обсерваторах. считают эксперты.

Ранее Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России.

Фото: president.gov.by