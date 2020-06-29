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Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России

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Он постоянно говорит об этом Владимиру Путину.

Александр Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России. Президент республики сделал заявление в эфире телеканала "Беларусь-1".

Единственный союзник, который остался у России, — Белоруссия. 

Александр Лукашенко, президент Белоруссии.

По его словам, Россия не хочет потерять Минск ни в экономическом, ни в политическом плане. Лукашенко напомнил, что Белоруссия считается вторым по крупности покупателем российской нефти.

Президент Белоруссии добавил, что говорит о невозможности потерять Белоруссию с Владимиром Путиным.

Ранее Лукашенко предупредил об угрозе распада Белоруссии.

Видео: Youtube/АТН: новости Беларуси и мира

Теги: белоруссия, лукашенко, минск
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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