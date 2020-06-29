Александр Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России. Президент республики сделал заявление в эфире телеканала "Беларусь-1".
Единственный союзник, который остался у России, — Белоруссия.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии.
По его словам, Россия не хочет потерять Минск ни в экономическом, ни в политическом плане. Лукашенко напомнил, что Белоруссия считается вторым по крупности покупателем российской нефти.
Президент Белоруссии добавил, что говорит о невозможности потерять Белоруссию с Владимиром Путиным.
Ранее Лукашенко предупредил об угрозе распада Белоруссии.
Видео: Youtube/АТН: новости Беларуси и мира
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