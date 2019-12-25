Специалист надеется, что будет увеличен выпуск препаратов, которых недостает в аптеках.

Эксперт предсказал окончание дефицита лекарств в петербургских аптеках. Глава сети "Аптека для бережливых" Елена Ващева в комментарии газете "Деловой Петербург" предположила, что ситуация может стабилизироваться к февралю-марту 2021 года.

Ващева предположила, что к этому времени поменяется поведение потребителей, а фармакологические компании нарастят производственные мощности. Эксперт предполагает, что люди должны "успокоиться" к этому моменту и пополнить запасы своих лекарств. Специалист надеется, что будет увеличен выпуск препаратов, которых недостает в аптеках.

Накануне губернатор Петербурга высказался о дефиците лекарств в аптеках Петербурга. Градоначальник считает, что в исчезновении препаратов с прилавков магазинов виноват ажиотаж горожан.

Если антибиотики не скупать, как гречку, их хватит на всех. Петербургские фармацевтические предприятия увеличили выпуск лекарств — отметил Александр Беглов.

Фото: Piter.tv