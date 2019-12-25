Эксперт: Конституционному суду предстоит принять тяжелое решение по вопросу обнуления президентского срока

Есть вероятность, что Владимир Путин будет вновь избираться на пост президента.

Во вторник 10 марта, депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила обнулить сроки президентских полномочий. Владимир Путин допустил такое развитие событие, но только в том случае, если Конституционный суд решит, что такая поправка не будет противоречить главному закону страны. Таким образом президент создал правовой казус, считают эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Дело в том, что Конституционный суд уже рассматривал обнуление президентских сроков в 1998-м году. Тогда Борис Ельцин был переизбран вновь.

В этот раз перед судебным органом стоит вопрос: поступить таким же образом или принять новое решение?

Специалисты заметили, что из 18-ти судей, принимавших решение 22 года назад, в составе КС сейчас находятся 6.

Дмитрий Медведев поддержал возможность участия Путина в выборах.

Фото: kremlin.ru