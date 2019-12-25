Дмитрий Медведев поддержал возможность участия Путина в выборах

Заместитель председателя Совета безопасности РФ прокомментировал недавнее решение Госдумы РФ.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей официальной странице "ВКонтакте" заявил, что будущее возможное участие президента России в выборах главы государства, обоснованное Конституцией РФ, обеспечит преемственность во власти. Медведев уточнил, что голосование в Госдуме по данной поправке в Конституцию показало ее своевременность.

Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Госдуму на обсуждение предстоящих поправок по Конституции РФ. Депутат Государственной Думы Валентина Терешкова предложила "обнулить" сроки президентских полномочий. Однако Путин высказался против отмены ограничений по срокам президентства, но он допустил "обнуление" текущих сроков только если Конституционный суд решит, что такая поправка не будет противоречить главному закону страны.

При этом поправку приняли на заседании Госдумы. Сопредседатель группы по подготовке поправок в Конституцию РФ Павел Крашенинников объяснил, что норма "обнуления" президентских сроков для действующего первого лица России является переходной.