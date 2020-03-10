Отмена ограничений президентских сроков для Путина названа переходной нормой

Об этом РИА "Новости" рассказал сопредседатель группы по подготовке поправок в Конституцию РФ Павел Крашенинников.

Сопредседатель группы по подготовке поправок в Конституцию РФ Павел Крашенинников объяснил, что норма "обнуления" президентских сроков для действующего первого лица России является переходной. Крашенинников отметил, что сформировался конкретный случай, связанный с волеизъявлением граждан.

При этом он обратил внимание, что ограничение числа президентских сроков для одного человека будет закреплено в Конституции.

Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Госдуму на обсуждение предстоящих поправок по Конституции РФ. Депутат Государственной Думы Валентина Терешкова предложила "обнулить" сроки президентских полномочий. Однако Путин высказался против отмены ограничений по срокам президентства, но он допустил "обнуление" текущих сроков только если Конституционный суд решит, что такая поправка не будет противоречить главному закону страны.

При этом поправку приняли на заседании Госдумы.

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