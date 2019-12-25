Эксперт посоветовала людям сменить стратегию выживания. Об этом журналистам "РИА Новостей" заявила участница конференций Конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова. Биолог рассказала, что в настоящее время стратегия человечества по выживанию приводит к разрушению среды обитания. Для того, чтобы избежать повторения вирусных пандемий и сохранить землю необходимо выработать новые принципы выживания вида.
По мнению вирусологов, если человечество справится с COVID-19, но не изменит своей стратегии вида, то через два года будет еще какая-то пандемия
прокомментировала специалист
Биолог добавила, что в мире существует огромное количество разнообразных вирусов. Новые инфекции особенно опасны для человеческого организма, так как они еще не приспособились под носителя.
Биолог оценила длительность пика коронавируса в России.
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