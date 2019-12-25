Пик начнется в конце апреля и продолжится до середины мая.

Биолог оценила длительность пика коронавируса в России. Об этом представитель Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Нурбубу Молдогазиева рассказала в интервью "Парламентской газете". Эксперт уверена, что пик будет носить продолжительный характер. По приблизительным подсчетам он будет длиться до середины следующего месяца.

Медик рассказала, что к пику заболеваемости COVID-19 Россия подойдет в конце апреля. Остальные страны приближались к пику зараженности спустя полтора-два месяца с момента начала распространения инфекции. Подобный сценарий развития ситуации может быть актуален и для нашего государства.

Нурбубу Молдогазиева добавила, что плато по распространению инфекции начнется к середине или концу августа. К последнему летнему месяцу можно ожидать, что зараженные коронавирусом на ранних этапах заболевания начнут вылечиваться. Этот вариант развития события считается наиболее благоприятным. Однако на медицинский прогноз могут повлиять негативные внешние факторы.

Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом ещё впереди.