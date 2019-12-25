Эксперт: поддержка Лукашенко начинает приносить дивиденды России

Речь идет о переориентации белорусских грузов в порты Ленобласти.

Александр Лукашенко заявил о желании построить на территории Ленобласти морской порт. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что поддержка белорусского лидера "наконец начинает приносить дивиденды России".

Планируется, что власти Ленобласти окажут содействие в переориентации белорусских грузов в портовые комплексы области. Лукашенко сообщил также о том, что Владимир Путин поддержал это предложение.

Если проект будет реализован, то денежная помощь Синеокой вернется в Россию в виде нового порта, а также работы для железнодорожников и портовиков. Прибалтам это грозит дальнейшим снижением загрузки портов, что негативно скажется на экономике этих стран.

Напомним, накануне глава Ленобласти Александр Дрозденко встретился с Александром Лукашенко в Минске.

Фото: пресс-служба правительства ЛО